Число погибших при теракте в Ницце выросло до трех
Число погибших при теракте в Ницце выросло до трех, сообщает Reuters.
Вооруженный ножом человек напал на людей около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. В ходе нападения обезглавлена женщина.
Мэр города Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом, по словам мэра, нападавший кричал «Аллах акбар». Нападавший задержан полицией.
Ранее этнический чеченец и уроженец Москвы 18-летний Абдулах Анзоров 16 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз обезглавил учителя истории Самюэля Пати, так как преподаватель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Он разместил на своей странице фотографию тела убитого учителя и аудиообращение. В нём преступник на плохом русском языке сказал, что «отомстил за пророка». Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом и сообщил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова», а затем карикатуры на пророка Мухамеда стали проецировать на общественные здания.
В начале октября Макрон выступил с предложениями по ужесточению контроля за работой и финансированием мечетей и жесткому мониторингу деятельности спортивных клубов и других ассоциаций, чтобы они не стали прикрытием для обучения принципам радикального исламизма. Для те же целей президент Франции предложил ввести ограничения на домашнее обучение детей, также он выступил с инициативой прекратить выдавать визы имамам из-за рубежа.
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал действия президента Франции Эммануэля Макрона атакой на ислам, а самого Макрона - «террористом номер один в мире, врагом человечества и всех мусульман». По его словам, поручение Макрона повесить карикатуры на пророка Мухаммеда на все правительственные здания Франции, вместо того, «чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора», это атака на ислам, которая способна обернуться новыми человеческими жертвами. Межиев заявил, что «всевышний покарает» Макрона.
При этом убитого 18-летним чеченцем Абдулахом Анзоровым Самуэля Пати он назвал «умалишённым профессором», из которого хотят сделать «национального героя».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в связи с действиями Макрона, что поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, президент Франции завуалированно призывает мусульман совершать преступления.
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