«Целый букет преступлений». Юрист проверил слова муфтия Чечни на экстремизм
Адвокат в эфире НСН рассказал, как своим заявлением чеченский муфтий нарушил сразу несколько статей УК.
"Террористом номер один в мире, врагом человечества и всех мусульман" назвал президента Франции Эммануэля Макрона муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.
По его словам, поручение Макрона повесить карикатуры на пророка Мухаммеда на все правительственные здания Франции, вместо того, «чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора», это атака на ислам, которая способна обернуться новыми человеческими жертвами. Межиев заявил, что «всевышний покарает» Макрона.
При этом убитого 18-летним чеченцем Абдулахом Анзоровым Самуэля Пати он назвал «умалишённым профессором», из которого хотят сделать «национального героя».
Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН объяснил, что своим заявлением муфтий нарушил сразу несколько статей российского Уголовного кодекса.
«Во Франции произошел террористический акт. Молодой человек отрезал голову учителю и выложил это в интернет с комментариями. Это преступление. Ключевой вопрос – это свобода слова и принципы светского государства во Франции, право создавать художественные изображения кого и чего угодно, включая пророков любых религий. Так считают органы государственной власти. При этом даже папа Римский сказал, что свобода слова не дает права оскорблять других. Российское государство карает это и в Административном кодексе, и в Уголовном – нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, публичные действия выражения неуважения к обществу, оскорбления религиозных чувств верующих караются у нас по статье 148. С позиции российского права, учитель нарушил закон. Но это не значит, что ему нужно голову отрезать», - резюмировал Трунов.
Он пояснил, что оправдание убийства французского учителя является уголовно наказуемым деянием.
«Статья УК 205.2 «публичное оправдание терроризма». Соединенное с клеветой – обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления: Макрона называют террористом номер один в мире. А Макрон ничего такого не делал. Мы получаем целый букет преступлений. В правовом государстве это должно выглядеть совсем по-другому», - заключил юрист.
Анзоров 16 октября обезглавил учителя истории Самюэля Пати, так как преподаватель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Он разместил на своей странице фотографию тела убитого учителя и аудиообращение. В нём преступник на плохом русском языке сказал, что «отомстил за пророка».
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