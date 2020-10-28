Кадыров поспорил с Кремлем из-за «безбожника» Макрона


Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что позволил себе обвинения в адрес президента Франции Эммануэля Макрона не как политик, а как мусульманин.

Так он отреагировал на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что внешней политикой в России занимаются не главы регионов, а только президент.

«Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», - сказал Кадыров.

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Кроме того, он выразил готовность повторить слова в отношении Макрона «еще тысячу раз».

«Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» - добавил он.

Ранее Кадыров раскритиковал Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. По его мнению, «поддерживая провокации», Макрон «»завуалировано призывает мусульман совершать преступления». Кадыров призвал Макрона, «пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру».

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ФОТО: Скриншот видео
ТЕГИ:Эммануэль МакронРамзан Кадыров
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