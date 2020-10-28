Кадыров поспорил с Кремлем из-за «безбожника» Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что позволил себе обвинения в адрес президента Франции Эммануэля Макрона не как политик, а как мусульманин.

Так он отреагировал на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что внешней политикой в России занимаются не главы регионов, а только президент.

«Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», - сказал Кадыров.