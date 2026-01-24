Число погибших от взрыва гранаты в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 2

В Коми количество погибших в результате взрыва светошумовой гранаты в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

До этого говорилось об одной жертве, которая скончалась через несколько дней после ЧП. В Минздраве республики Коми рассказали, что после случившегося женщину доставили в реанимацию. Отмечается, что изначально ее отправили в городскую больницу Эжвинского района, а после перевели в республиканскую.