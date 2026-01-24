Число погибших от взрыва гранаты в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 2
В Коми количество погибших в результате взрыва светошумовой гранаты в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
До этого говорилось об одной жертве, которая скончалась через несколько дней после ЧП. В Минздраве республики Коми рассказали, что после случившегося женщину доставили в реанимацию. Отмечается, что изначально ее отправили в городскую больницу Эжвинского района, а после перевели в республиканскую.
15 января в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали 22 человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что в настоящий момент двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.
Ранее в Следственном комитете России по Республике Коми сообщили, что в Сыктывкаре арестовали руководителя центра профессиональной подготовки МВД по обвинению в «превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенном группой лиц по предварительному сговору».
