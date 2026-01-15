Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре

Как пишет RT, пострадали девять человек, восемь из них были госпитализированы. Отмечается, что четыре человека находятся в крайне тяжёлом состоянии.

В МЧС РФ отметили, что в результате ЧП произошло возгорание крыши на площади 340 квадратных метров, которое было локализовано.

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

Ранее взрыв гранаты произошёл возле многоквартирного дома в Подольске Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

