Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре

Взрыв светошумовой гранаты произошёл в центре подготовки МВД РФ в Сыктывкаре. Об этом сообщили в Минздраве республики Коми.

СК возбудил дело после гибели двух мужчин при взрыве гранаты в КБР

Как пишет RT, пострадали девять человек, восемь из них были госпитализированы. Отмечается, что четыре человека находятся в крайне тяжёлом состоянии.

В МЧС РФ отметили, что в результате ЧП произошло возгорание крыши на площади 340 квадратных метров, которое было локализовано.

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

Ранее взрыв гранаты произошёл возле многоквартирного дома в Подольске Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
