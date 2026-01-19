Умерла одна из пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД

Отмечается, что после происшествия пациентка попала в реанимацию. Сначала её доставили в горбольницу Эжвинского района, а затем перевели в республиканскую больницу.

«Несмотря на все принимаемые меры, женщина умерла от полученных травм», — говорится в сообщении.

Взрыв светошумовой гранаты произошёл в центре подготовки МВД 15 января. Были госпитализированы 18 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».