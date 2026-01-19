Главу центра профподготовки МВД арестовали после инцидента с гранатой

Суд в Сыктывкаре арестовал второго обвиняемого по уголовному делу об инциденте с гранатой в центре профессиональной подготовки МВД РФ в республике Коми. Об этом со ссылкой на республиканский СУ СК России сообщает RT.

Задержан подозреваемый по делу об инциденте в учебном центре МВД в Сыктывкаре

В ведомстве уточнили, что речь идёт о начальнике Центра. Ему предъявлены обвинения в «превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенном группой лиц по предварительному сговору».

Сообщается, что мужчина разрешил проведение семинарского занятия в актовом зале, где выполнялся ремонт и находились легковоспламеняющиеся материалы. Тем самым он нарушил технику и правила безопасности.

«15 января преподаватель привёл в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минздраве Коми сообщили о смерти женщины, которая пострадала при взрыве учебной гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости
