Главу центра профподготовки МВД арестовали после инцидента с гранатой

В ведомстве уточнили, что речь идёт о начальнике Центра. Ему предъявлены обвинения в «превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенном группой лиц по предварительному сговору».

Сообщается, что мужчина разрешил проведение семинарского занятия в актовом зале, где выполнялся ремонт и находились легковоспламеняющиеся материалы. Тем самым он нарушил технику и правила безопасности.

«15 января преподаватель привёл в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минздраве Коми сообщили о смерти женщины, которая пострадала при взрыве учебной гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, пишут «Известия».

