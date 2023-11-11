Четыре украинских дрона уничтожили в Брянской области

Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор: При падении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал

«Четыре беспилотных летательных аппарата ... уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее Минобороны заявило о перехвате двух украинских дронов над Смоленской и Московской областями.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская Область

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