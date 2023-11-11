Четыре украинских дрона уничтожили в Брянской области
11 ноября 202309:38
Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Четыре беспилотных летательных аппарата ... уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее Минобороны заявило о перехвате двух украинских дронов над Смоленской и Московской областями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru