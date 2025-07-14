Перекрыть кислород: Авиакомпании «прижмут» из-за диких цен во время коллапсов
Гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил НСН, что ФАС должна проверить обоснованность увеличения стоимости авиабилетов во время форс-мажоров.
Пассажиры не должны платить огромные деньги за билеты во время коллапсов в аэропортах, ФАС и прокуратура должны «прижать» авиакомпании, заявил НСН гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.
Во время коллапса в московских аэропортах некоторым пассажирам пришлось платить 84 тыс. рублей, чтобы долететь до Иркутска в эконом-классе, — так отреагировала система динамического ценообразования на резкий рост спроса на авиабилеты. После этого сразу несколько депутатов Госдумы выступили с инициативами об ограничении стоимости перелетов. В настоящий момент готовится обращение в Минтранс и ФАС с просьбой запретить повышать цены на билеты больше чем на 20% из-за «высокого спроса», пишут «Известия». Горбачев назвал эту ситуацию безобразием.
«Конечно, надо ограничить это безобразие. Для того и существует ФАС, которая должна проверить обоснованность увеличения стоимости авиабилетов. Напрямую запретить увеличивать цены не получится, так как это коммерческая история. Можно это сделать только постановлением ФАС, антимонопольщики должны изучать этот вопрос и делать предупреждения. Да, 84 тысячи рублей – это дикость, это выход на ФАС и прокуратуру», - отметил он.
По его словам, включиться в процесс может и Росавиация.
«Лицензии на полеты выдаются Росавиацией, в этом отношении Росавиация может прижать компании, если они будут как-то выступать против ограничений. Компании, конечно же, хотят летать в другие страны, Росавиация может этот момент просто ограничить. Рычаги давления на авиакомпании есть, им могут перекрыть кислород», - заключил собеседник НСН.
Чтобы сэкономить на авиабилетах, следует начинать искать их за 8–12 недель до вылета, особенно летом, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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