Пассажиры не должны платить огромные деньги за билеты во время коллапсов в аэропортах, ФАС и прокуратура должны «прижать» авиакомпании, заявил НСН гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

Во время коллапса в московских аэропортах некоторым пассажирам пришлось платить 84 тыс. рублей, чтобы долететь до Иркутска в эконом-классе, — так отреагировала система динамического ценообразования на резкий рост спроса на авиабилеты. После этого сразу несколько депутатов Госдумы выступили с инициативами об ограничении стоимости перелетов. В настоящий момент готовится обращение в Минтранс и ФАС с просьбой запретить повышать цены на билеты больше чем на 20% из-за «высокого спроса», пишут «Известия». Горбачев назвал эту ситуацию безобразием.