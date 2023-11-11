Губернатор: При падении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
11 ноября 202308:10
Пострадавших при падении сбитого беспилотника в Смоленской области нет. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
Ранее Минобороны сообщило о перехвате двух украинских дронов над Смоленской и Московской областями.
Как уточнил Анохин, БПЛА был обезврежен в Смоленском районе силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
«Пострадавших нет. На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru