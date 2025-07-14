Песков: Россия намерена твердо отстаивать свои интересы на Балтике

Отвечая на вопрос о проведённых Эстонией боевых стрельбах, он указал, что совершенно очевиден тот факт, что страны Балтии «занимаются провокационными действиями».

«Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе», - заключил представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО на учениях вблизи границ России отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, сообщает RT.

