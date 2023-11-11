ПВО перехватила два украинских беспилотника над Смоленской и Московской областями
11 ноября 202301:50
Два украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены над Смоленской и Московской областями в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, киевский режим попытался атаковать объекты в РФ около 23:00 10 ноября.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее военное ведомство сообщило, что украинский дрон был сбит над Брянской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru