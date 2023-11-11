ПВО перехватила два украинских беспилотника над Смоленской и Московской областями

Два украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены над Смоленской и Московской областями в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны РФ: украинский беспилотник сбит над территорией Брянской области

По данным ведомства, киевский режим попытался атаковать объекты в РФ около 23:00 10 ноября.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее военное ведомство сообщило, что украинский дрон был сбит над Брянской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Московская ОбластьСмоленскПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры