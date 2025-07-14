«Митта — безусловно, выдающийся режиссер, абсолютно разноплановый, он снял прекрасные картины “Гори, гори, моя звезда” (мой любимый фильм у Митты) и “Экипаж”. Он был замечательным преподавателем, поколения воспитывались на его творчестве. Мы не так часто встречались, но Митта производил впечатление располагающего к себе человека, умного, порядочного, довольно благородного. Это один из титанов нашего кинематографа, которых осталось очень мало», — сказал Герман-младший.

В свою очередь заслуженная артистка России Елена Проклова призналась, что Митта стал ее учителем в актерской профессии.

«Митта стал моим учителем с самого раннего детства и очень родным человеком, можно сказать, вторым папой, который учил и отношению к жизни, и умению работать, и ответственности в этой работе. Для меня это большая утрата, могу только сказать, что у меня огромное уважение к этому человеку, к его творчеству, к его жизненной позиции. Он был настоящим гражданином России, который любил свою страну, умел ее правильно критиковать, при этом это никогда не было оскорбительно. Талантливый, высококультурный, настоящий московский интеллигент. Счастье, что он так много успел сделать в жизни и многих людей направил по верному пути — пути любви к жизни и окружающим. Сегодня очень скорбный день для всех людей, для которых он что-то значил, земля ему пухом», — подытожила она.

Ранее актер, сценарист, продюсер и режиссер Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

