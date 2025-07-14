Риелтор: Маткапиталом не стоит гасить первоначальный взнос на ипотеку
Если маткапитал использовать на погашение тела кредита, а не на первоначальный взнос, то это проще - меньше разрешительных документов, и платеж будет уменьшаться, заявил в пресс-центре НСН Алексей Моисеев.
Эксперт по недвижимости, риелтор Алексей Моисеев в пресс-центре НСН посоветовал россиянам направлять материнский капитал на погашение ипотеки, а не использовать его для первоначального взноса из-за сложностей с признанием дома жилым.
«Что касается маткапитала и признания жилья пригодным к проживанию, если говорить о рынке ИЖС (Индивидуальное жилищное строительство, - прим. НСН) под семейную ипотеку, то люди сталкиваются с тем, что для строительства им нужна куча разрешительных документов, а стройка не начинается, пока деньги не переведены на эскроу-счет. Если брать первоначальный взнос на новый дом, а также дом от подрядчика, то он должен быть признан жилым. Соответственно, если дом не под чистовую отделку, там не проведены все коммуникации, то мы просто не можем получить разрешение на выдачу ипотеки», - рассказал он.
По его словам, обычно большие дома приобретают многодетные семьи, у которых не всегда есть возможность выполнить сразу качественную внутреннюю отделку, что осложняет получение ипотеки.
«Опять же, все ограничивается бюджетом: обычно дома покупают большие семьи, которые не всегда платежеспособны. У них не всегда есть возможность сделать дом с чистовой отделкой из хороших материалов. Земля в Москве очень дорогая, поэтому есть определенные требования у банков и у проверяющих ведомств. Опять же, чтобы выдать эту семейную ипотеку, банкам надо отчитаться перед Минфином. Поэтому я рекомендую маткапитал пускать на погашение, а не на первоначальный взнос. Становится проще, меньше разрешительных документов и, соответственно, платеж уменьшается, если говорить о нововведениях именно по ИЖС», - рассказал он.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН поделилась, что разочарована принятым от 2 июля законом по маткапиталу, который не подразумевает выдачу автоматического разрешения семьям на покупку и продажу недвижимости.
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