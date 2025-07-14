По его словам, обычно большие дома приобретают многодетные семьи, у которых не всегда есть возможность выполнить сразу качественную внутреннюю отделку, что осложняет получение ипотеки.

«Опять же, все ограничивается бюджетом: обычно дома покупают большие семьи, которые не всегда платежеспособны. У них не всегда есть возможность сделать дом с чистовой отделкой из хороших материалов. Земля в Москве очень дорогая, поэтому есть определенные требования у банков и у проверяющих ведомств. Опять же, чтобы выдать эту семейную ипотеку, банкам надо отчитаться перед Минфином. Поэтому я рекомендую маткапитал пускать на погашение, а не на первоначальный взнос. Становится проще, меньше разрешительных документов и, соответственно, платеж уменьшается, если говорить о нововведениях именно по ИЖС», - рассказал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН поделилась, что разочарована принятым от 2 июля законом по маткапиталу, который не подразумевает выдачу автоматического разрешения семьям на покупку и продажу недвижимости.