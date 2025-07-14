Стоимость биткоина вполне может пробить отметку в 140 тысяч долларов, так как продолжается массовая скупка, а на биржах фиксируется исторический минимум запасов криптовалюты, заявил НСН эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский.

Курс биткойна в третий раз за сутки обновил свой исторический максимум - валюта в моменте достигла стоимости $123 тысячи (около 9 580 470 рублей). Каминский рассказал, что происходит на бирже.