Массовая скупка: Стоимость биткоина пробьет отметку в $140 тысяч

Запасы биткоина на биржах находятся на исторических минимумах, заявил НСН эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский.

Стоимость биткоина вполне может пробить отметку в 140 тысяч долларов, так как продолжается массовая скупка, а на биржах фиксируется исторический минимум запасов криптовалюты, заявил НСН эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский.

Курс биткойна в третий раз за сутки обновил свой исторический максимум - валюта в моменте достигла стоимости $123 тысячи (около 9 580 470 рублей). Каминский рассказал, что происходит на бирже.

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«Крупные игроки вроде больших фондов начали массово скупать крипту. Теперь им стало гораздо проще вложиться, это все благодаря специальным биткоин-фондам (ETF), которые недавно появились в США. Плюс политика американской власти стала куда дружелюбнее к криптовалютам, что добавило уверенности. Ну и, конечно, сам биткоин стал дефицитным: не так давно его стало выпускаться вдвое меньше ("халвинг"), а желающих купить — всё больше. Запасы биткоина на биржах на исторических минимумах», - отметил он.

При этом Каминский напомнил, что из-за волатильности могут быть и «откаты», но долгосрочные прогнозы по биткоину оптимистичные.

«Весь крипторынок подтянулся за биткоином. Когда лидер растёт, за ним тянутся и другие популярные монеты, вроде Ethereum, Solana или Dogecoin. Это как волна, которая поднимает все лодки. В ближайшее время многие ждут продолжения роста. Институциональные деньги никуда не денутся, а дефицит биткоина сохранится. Так что увидеть его выше $120 000 – $140 000 вполне реально. Но помните, крипта – штука волатильная, могут быть и откаты. Долгосрочные прогнозы вообще очень оптимистичные, но главное – всегда быть начеку!», - предупредил собеседник НСН.

Ранее доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Владимир Скалкин высказал мнение, что интерес к криптовалютам во многом связан с искусственными ожиданиями и спекулированием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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