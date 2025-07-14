Гособвинение потребовало для Акунина 18 лет колонии за оправдание терроризма
Гособвинение потребовало заочно приговорить писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
Литератор обвиняется в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
«Прошу признать Чхартишвили... 18 лет лишения свободы», - сказала прокурор в ходе прений сторон во Втором Западном окружном военном суде.
Она уточнила, что первые четыре года из указанного срока писатель должен отбывать в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима. Также прокурор потребовала назначить Акунину штраф в размере 400 тысяч рублей.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что писателям с антироссийской позицией следует «купить билеты» и уехать из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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