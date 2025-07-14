В Санкт-Петербурге сожгли кокаина более чем на миллиард рублей

Кокаин, служивший вещественным доказательством по уголовным делам, был уничтожен в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Колумбиец попытался провезти в Москву почти 16 кг кокаина в розах

Отмечается, что стоимость уничтоженного наркотика превышает миллиард рублей. По делам, в которых кокаин являлся вещественным доказательством, вынесены обвинительные приговоры.

«Общий вес наркотического средства кокаин, уничтоженного в плановом порядке... составил 530 кг», – говорится в сообщении.

Ранее мексиканские ВМС задержали подводную лодку, принадлежащую наркоторговцам, с 3,5 тонны кокаина на борту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал ФТС России
ТЕГИ:ФСБСанкт-ПетербургНаркотикиКокаин

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