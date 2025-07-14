Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН поделилась, что разочарована принятым от 2 июля законом по маткапиталу, который не подразумевает выдачу автоматического разрешения семьям на покупку и продажу недвижимости.

«Совфед 2 июля принял законопроект по маткапиталу, он дает возможность досрочного выделения детских долей в квартирах, купленных с использованием маткапитала еще до выплаты ипотеки без согласия банка. Тем самым позволяет решать странные задачи, с которыми сталкиваются семьи, которые хотят продать жилье, купленное с использованием маткапитала, когда еще ипотечный кредит не выплачен, а доли не выделены. Без выделения долей им не дают разрешения на покупку или продажу жилья. Мы немного разочарованы, потому что изначально в этом законопроекте было много новаций, в том числе автоматическое разрешение на покупку или продажу жилья с использованием маткапитала. Была возможность отказа совершеннолетних детей от их доли. Но все это не дожило до третьего чтения», - рассказала она.