Депутат Разворотнева: Мы разочарованы новым законом по маткапиталу
К сожалению, многие из новаций в законе, принятом 2 июля Совфедом, не дожили до третьего чтения, из-за чего семьи столкнулись с бюрократической сложностью, заявила НСН Светлана Разворотнева.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН поделилась, что разочарована принятым от 2 июля законом по маткапиталу, который не подразумевает выдачу автоматического разрешения семьям на покупку и продажу недвижимости.
«Совфед 2 июля принял законопроект по маткапиталу, он дает возможность досрочного выделения детских долей в квартирах, купленных с использованием маткапитала еще до выплаты ипотеки без согласия банка. Тем самым позволяет решать странные задачи, с которыми сталкиваются семьи, которые хотят продать жилье, купленное с использованием маткапитала, когда еще ипотечный кредит не выплачен, а доли не выделены. Без выделения долей им не дают разрешения на покупку или продажу жилья. Мы немного разочарованы, потому что изначально в этом законопроекте было много новаций, в том числе автоматическое разрешение на покупку или продажу жилья с использованием маткапитала. Была возможность отказа совершеннолетних детей от их доли. Но все это не дожило до третьего чтения», - рассказала она.
Разворотнева подчеркнула, что продолжает работать над поправками к закону, которые бы устранили эти бюрократические проблемы.
«Поэтому мы пытаемся внести поправки, которые дадут органам возможность автоматически выдавать разрешение на покупку, продажу жилья. Этого хотят и органы опеки, и сами семьи для упрощения процедуры», - рассказала она.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил в пресс-центре НСН, что объемы выдачи ипотеки для покупки жилья за июнь 2025 года, несмотря на рост, упали на 60% по сравнению с прошлым годом.
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