В Верховной раде назвали дату перестановок в кабмине Украины

По его словам, кроме назначения нового главы правительства, в кабинете министров Украины произойдут и другие перестановки.

По данным украинских СМИ, вице-премьер Юлия Свириденко получит должность премьер-министра. На этом посту она сменит Дениса Шмыгаля, который возглавит Минобороны. Действующий глава военного ведомства Рустем Умеров, в свою очередь, станет послом Украины в США.

Ранее обозреватель издания «Украина.ру» Владимир Скачко заявил, что попытку смены украинского кабмина могут объяснить якобы необходимостью спасения экономики, сообщает RT.