В Верховной раде назвали дату перестановок в кабмине Украины
Новый премьер-министр Украины будет назначен 16 июля. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, кроме назначения нового главы правительства, в кабинете министров Украины произойдут и другие перестановки.
По данным украинских СМИ, вице-премьер Юлия Свириденко получит должность премьер-министра. На этом посту она сменит Дениса Шмыгаля, который возглавит Минобороны. Действующий глава военного ведомства Рустем Умеров, в свою очередь, станет послом Украины в США.
Ранее обозреватель издания «Украина.ру» Владимир Скачко заявил, что попытку смены украинского кабмина могут объяснить якобы необходимостью спасения экономики, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru