Песков: Киев явно не спешит к третьему раунду переговоров

Он указал, что Москва ожидает от украинской стороны предложений по срокам, однако «Киев не спешит».

«Вот что можно сказать по тому, как развивается эта ситуация», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новых российско-украинских переговоров не будет до тех пор, пока не завершатся те обмены, договорённости о которых были достигнуты раньше, сообщает RT.

