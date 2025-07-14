Песков: Киев явно не спешит к третьему раунду переговоров
Россия готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что Москва ожидает от украинской стороны предложений по срокам, однако «Киев не спешит».
«Вот что можно сказать по тому, как развивается эта ситуация», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новых российско-украинских переговоров не будет до тех пор, пока не завершатся те обмены, договорённости о которых были достигнуты раньше, сообщает RT.
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