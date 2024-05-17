Четыре человека погибли при обстреле ВСУ Донецка

Количество погибших при обстреле Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка увеличилось до четырех, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

Три человека погибли при ударе ВСУ по ресторану в Донецке

По его словам, все жертвы — женщины. Ранение получил 37-летний мужчина.

До этого сообщалось о двух погибших. Также пострадала пятилетняя девочка. Украина обстреляла остановку «Школа №106». Это произошло в тот момент, когда пассажиры вышли из автобуса и направились домой.

Ранее ВСУ впервые применили при обстреле Макеевки бомбу GLSDB, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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