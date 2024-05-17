Четыре человека погибли при обстреле ВСУ Донецка
17 мая 202400:01
Количество погибших при обстреле Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка увеличилось до четырех, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, все жертвы — женщины. Ранение получил 37-летний мужчина.
До этого сообщалось о двух погибших. Также пострадала пятилетняя девочка. Украина обстреляла остановку «Школа №106». Это произошло в тот момент, когда пассажиры вышли из автобуса и направились домой.
Ранее ВСУ впервые применили при обстреле Макеевки бомбу GLSDB, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru