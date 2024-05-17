Четыре человека погибли при обстреле ВСУ Донецка

По его словам, все жертвы — женщины. Ранение получил 37-летний мужчина.

До этого сообщалось о двух погибших. Также пострадала пятилетняя девочка. Украина обстреляла остановку «Школа №106». Это произошло в тот момент, когда пассажиры вышли из автобуса и направились домой.

Ранее ВСУ впервые применили при обстреле Макеевки бомбу GLSDB, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

