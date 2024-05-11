Три человека погибли при ударе ВСУ по ресторану в Донецке

По его словам, в результате инцидента пострадали восемь человек.

Одна из ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан, вторая — в рядом стоящий недострой.

Ранее в Курской области один человек погиб при атаке украинского дрона в городе Суджа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

