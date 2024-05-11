Три человека погибли при ударе ВСУ по ресторану в Донецке
11 мая 202415:26
Три человека погибли в результате прямого попадания снаряда ВСУ по ресторану в Кировском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в результате инцидента пострадали восемь человек.
Одна из ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан, вторая — в рядом стоящий недострой.
Ранее в Курской области один человек погиб при атаке украинского дрона в городе Суджа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru