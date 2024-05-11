Три человека погибли при ударе ВСУ по ресторану в Донецке

Три человека погибли в результате прямого попадания снаряда ВСУ по ресторану в Кировском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В Ровеньках число погибших при обстреле ВСУ увеличилось до четырех

По его словам, в результате инцидента пострадали восемь человек.

Одна из ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан, вторая — в рядом стоящий недострой.

Ранее в Курской области один человек погиб при атаке украинского дрона в городе Суджа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
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