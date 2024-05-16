ВСУ впервые применили при обстреле Макеевки бомбу GLSDB

Войска ВСУ впервые применили при атаке на Червоногвардейский район Макеевки (ДНР) бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB), сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов о военных преступлениях Украины.

Число жертв после атаки ВСУ в Белгороде выросло до 17

Отмечается, что на месте происшествия были обнаружены характерные маркировки на фрагментах модуля ракеты, предположительно выпущенной из установок М-270 и М142 HIMARS.

Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили подрыв заминированной дамбы на севере Харьковской области, планировавшийся бойцами ВСУ.

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