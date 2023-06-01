«А где наши диверсанты?»: Военные эксперты ошарашены обстановкой в Белгородской области
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил, что у него очень много вопросов касаемо регулярных обстрелов Белгородской области.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью НСН призвал защитить российские границы, создав нормальную территориальную оборону региона.
В четверг, 1 июня, город Шебекино Белгородской области подвергся массированному украинскому обстрелу. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, ВСУ обстреляли белгородский город снарядами «Града». Власти также заявляют о сложной обстановке в Шебекинском городском округе. Ночью различные Telegram-каналы сообщали о попытках прорыва украинских войск в Шебекинском направлении, однако Оперштаб Белгородской области вскоре опроверг эту информацию. Прохватилов задается вопросом, почему российская армия до сих пор не уничтожила украинские «Грады».
«По данным военкоров и других агентств, обстрелы ведутся из реактивной системы залпового огня «Град», которые стреляют не больше, чем на 40 километров. Справиться с ними нашими ракетами не представляет никакой сложности. Очень сложно сказать, почему это не сделано», - отметил собеседник НСН.
Он призвал создать нормальную территориальную оборону, вооружить ее, а на руководящее ей место посадить «серьезных ребят».
«Чтобы защитить границы, надо создать нормальную территориальную оборону, вооружить ее стрелковым оружием, передать командиров из Росгвардии, ФСБ, из армии серьезных ребят, может, кого-то из ЧВК «Вагнер». Тероборону нужно вооружить в том числе и противотанковым оружием. Все это есть», - считает эксперт.
По его словам, к происходящему в Белгородской области слишком много вопросов.
«А где наши диверсанты знаменитые? Почему они не проведут рейд и не уничтожат эти ударные группировки противника? Одни вопросы! Как будто это все делается нарочно! Люди гибнут! Там целый город уже в огне. Изменений ждали с самого начала спецоперации. Ну и где они? Все это вызывает, мягко говоря, недоумение», - заключил Прохватилов.
В Минобороны России отчитались об отражении «новой попытки киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино». Российские военные отбили три атаки мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, потери украинской стороны составили 30 человек убитыми, говорится в сообщении. Тем не менее, уже после этого, по сообщениям белгородских властей, обстрелы населенных пунктов продолжались.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что для уничтожения артиллерии противника рядом с приграничными регионами необходима воздушная операция.
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