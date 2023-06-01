«А где наши диверсанты?»: Военные эксперты ошарашены обстановкой в Белгородской области

В четверг, 1 июня, город Шебекино Белгородской области подвергся массированному украинскому обстрелу. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, ВСУ обстреляли белгородский город снарядами «Града». Власти также заявляют о сложной обстановке в Шебекинском городском округе. Ночью различные Telegram-каналы сообщали о попытках прорыва украинских войск в Шебекинском направлении, однако Оперштаб Белгородской области вскоре опроверг эту информацию. Прохватилов задается вопросом, почему российская армия до сих пор не уничтожила украинские «Грады».



«По данным военкоров и других агентств, обстрелы ведутся из реактивной системы залпового огня «Град», которые стреляют не больше, чем на 40 километров. Справиться с ними нашими ракетами не представляет никакой сложности. Очень сложно сказать, почему это не сделано», - отметил собеседник НСН.

Он призвал создать нормальную территориальную оборону, вооружить ее, а на руководящее ей место посадить «серьезных ребят».

«Чтобы защитить границы, надо создать нормальную территориальную оборону, вооружить ее стрелковым оружием, передать командиров из Росгвардии, ФСБ, из армии серьезных ребят, может, кого-то из ЧВК «Вагнер». Тероборону нужно вооружить в том числе и противотанковым оружием. Все это есть», - считает эксперт.