ВСУ обстреляли Белгородскую область «Градами»
Украинская армия обстреляла белгородский город Шебекино снарядами «Града», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате инцидента пострадал один человек. Уточняется, что мужчина получил осколочное ранение. Из-за прямого попадания снаряда начался пожар в здании общежития. Во всем городе нет света.
Губернатор опроверг появившуюся ранее информацию об одном погибшем и двух пострадавших в автобусе.
Как заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, для уничтожения артиллерии противника рядом с приграничными регионами необходима воздушная операция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru