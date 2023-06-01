ВСУ обстреляли Белгородскую область «Градами»

По его словам, в результате инцидента пострадал один человек. Уточняется, что мужчина получил осколочное ранение. Из-за прямого попадания снаряда начался пожар в здании общежития. Во всем городе нет света.

Губернатор опроверг появившуюся ранее информацию об одном погибшем и двух пострадавших в автобусе.

Как заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, для уничтожения артиллерии противника рядом с приграничными регионами необходима воздушная операция.

