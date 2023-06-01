Два учителя из села под Белгородом пострадали из-за обстрела ВСУ

Украинские войска обстреливают село Новопетровка в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Число пострадавших при обстреле Шебекинского округа выросло до восьми

«Есть двое пострадавших - преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины - осколочные ранения рук», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Раненых доставили в больницу, им оказывается необходимая медпомощь.

Из-за обстрелов были выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта, нескольких домах.

Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино, напоминает «Свободная пресса». В результате атак пострадали восемь человек, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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