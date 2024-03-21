Адвокат Кологривого назвал «компромиссным вариантом» арест на семь суток

Адвокат актера Никиты Кологривого Андрей Жуков назвал «компромиссным вариантом» арест на семь суток.

По его словам, с учетом обстоятельств дела актеру вряд ли увеличат срок ареста до 15 суток, как требовала прокуратура. Адвокат пояснил, что ему пока не известны дата и время обжалования прокуратурой судебного решения, передает «Газета.Ru».

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Кологривого арестовали на семь суток по делу о мелком хулиганстве. Ранее Никиту Кологривого доставили в суд из спецприемника, куда актер попал после скандала в одном из ресторанов Новосибирска: артист устроил дебош и укусил сотрудницу заведения. Как заявил Кологривый в суде, он раскаивается в своих поступках. По словам актера, он извинился перед пострадавшей и руководством ресторана.

После оглашения приговора в суде актер заявил, что с решением согласен и раскаивается. Он поблагодарил прессу за внимание и вопросы и отметил, что эти семь суток планирует писать стихи и думать о жизни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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