В московских аэропортах усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Пассажиров попросили прибывать заранее.

Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, перед началом концерта в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске началась стрельба. Возник пожар. По данным СМИ, произошло два взрыва.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших. В столице отменили культурные и спортивные мероприятия в предстоящие выходные, передает «Радиоточка НСН».

