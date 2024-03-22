В московских аэропортах усилили меры безопасности
В аэропортах Москвы усилены меры безопасности после инцидента в «Крокус Сити Холле», сообщила Росавиация.
Меры безопасности усилены в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Пассажиров попросили прибывать заранее.
Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, перед началом концерта в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске началась стрельба. Возник пожар. По данным СМИ, произошло два взрыва.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших. В столице отменили культурные и спортивные мероприятия в предстоящие выходные, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru