МИД Таджикистана опроверг причастность своих граждан к теракту в Подмосковье
В министерстве иностранных дел Таджикистана заверили, что не получали от российских властей подтверждения причастности к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» граждан Таджикистана. Об этом сообщил Telegram-канал посольства Таджикистана в России.
Дипломатическое ведомство призвало представителей СМИ ответственно относиться к распространению информации о причастности к теракту граждан республики и опираться на официальную информацию российских государственных органов.
В министерстве также указали на то, что недостоверная и непроверенная информация может повредить гражданам Таджикистана, которые находятся за пределами страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вся мировая общественность должна выступить с осуждением совершенного в «Крокус Сити Холле» преступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru