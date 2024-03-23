МИД Таджикистана опроверг причастность своих граждан к теракту в Подмосковье

В министерстве иностранных дел Таджикистана заверили, что не получали от российских властей подтверждения причастности к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» граждан Таджикистана. Об этом сообщил Telegram-канал посольства Таджикистана в России.

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Дипломатическое ведомство призвало представителей СМИ ответственно относиться к распространению информации о причастности к теракту граждан республики и опираться на официальную информацию российских государственных органов.

В министерстве также указали на то, что недостоверная и непроверенная информация может повредить гражданам Таджикистана, которые находятся за пределами страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вся мировая общественность должна выступить с осуждением совершенного в «Крокус Сити Холле» преступления.

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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
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