МИД Таджикистана опроверг причастность своих граждан к теракту в Подмосковье

Дипломатическое ведомство призвало представителей СМИ ответственно относиться к распространению информации о причастности к теракту граждан республики и опираться на официальную информацию российских государственных органов.

В министерстве также указали на то, что недостоверная и непроверенная информация может повредить гражданам Таджикистана, которые находятся за пределами страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вся мировая общественность должна выступить с осуждением совершенного в «Крокус Сити Холле» преступления.

