Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»

Россия будет запрашивать заседание Совета Безопасности ООН в связи с терактом в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

Захарова возмутилась из-за реакции генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

Дипломат обратил внимание, что о произошедшем знало посольство США, указывая на места скопления людей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует осуждения теракта со стороны ООН.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/UN_News
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