Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»
Россия будет запрашивать заседание Совета Безопасности ООН в связи с терактом в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат обратил внимание, что о произошедшем знало посольство США, указывая на места скопления людей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует осуждения теракта со стороны ООН.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Погибли 40 человек, более 100 пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru