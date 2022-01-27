Ветеран «Альфы» допустил участие украинских спецслужб при взрыве в Воронеже

«Часто подключают разведку, потому что информация о готовящемся взрыве может находиться и вне страны. Информация о том, что в этом деле могут быть замешены спецслужбы Украины, могла появиться после работы наших служб, а также технической и агентурной разведки. Что касается того, могли ли российский службы «проворонить украинских террористов», то сейчас нет и не будет таких служб, которые могли бы гарантировать отсутствие теракта. Потому что они осуществляются не только, когда террорист приобретает определенные вещества и использует их, тогда его можно выявить, но и из подручных материалов, приобретение которых не вызывает подозрений», - отметил он.

По его мнению, взрыв автобуса действительно могли совершить украинские террористы.

«Существует вероятность того, что такие диверсии происходят в России на фоне эскалации конфликта в Донбассе. Для того, чтобы сделать успешную военную операцию в отношении нас, все факторы, которые приведут к дестабилизации внутри России, конечно, будут способствовать успеху противной стороны. Теракты к этому тоже относятся. Но надо понимать, что Украина – это не какая-то страна, с которой у нас нет дружеских и родственных отношений, а также многолетней совместной истории. Это не может не влиять, даже на уровне исполнителей. Конечно, всегда найдутся люди без принципов, которые исполнят теракт за деньги. Но я считаю, что таких предателей Украины найдется очень немного», - заключил Попов.