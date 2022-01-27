Ветеран «Альфы» допустил участие украинских спецслужб при взрыве в Воронеже

Ветеран «Альфы» Андрей Попов заявил, что взрыв в Воронеже мог произойти на фоне эскалации в Донбассе. 


Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что взрыв в Воронеже за деньги могли осуществить «беспринципные предатели Украины», хотя о системности с ее стороны, по его словам, говорить нельзя, потому что это братский народ.

Ранее СМИ сообщили, что причиной взрыва автобуса в Воронеже, который произошел 12 августа 2021 года, могли стать действия украинских диверсантов. Попов подчеркнул, что «непростая работа» по выявлению виновников подобных происшествий обычно ведется очень долго.

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«Часто подключают разведку, потому что информация о готовящемся взрыве может находиться и вне страны. Информация о том, что в этом деле могут быть замешены спецслужбы Украины, могла появиться после работы наших служб, а также технической и агентурной разведки. Что касается того, могли ли российский службы «проворонить украинских террористов», то сейчас нет и не будет таких служб, которые могли бы гарантировать отсутствие теракта. Потому что они осуществляются не только, когда террорист приобретает определенные вещества и использует их, тогда его можно выявить, но и из подручных материалов, приобретение которых не вызывает подозрений», - отметил он.

По его мнению, взрыв автобуса действительно могли совершить украинские террористы.

«Существует вероятность того, что такие диверсии происходят в России на фоне эскалации конфликта в Донбассе. Для того, чтобы сделать успешную военную операцию в отношении нас, все факторы, которые приведут к дестабилизации внутри России, конечно, будут способствовать успеху противной стороны. Теракты к этому тоже относятся. Но надо понимать, что Украина – это не какая-то страна, с которой у нас нет дружеских и родственных отношений, а также многолетней совместной истории. Это не может не влиять, даже на уровне исполнителей. Конечно, всегда найдутся люди без принципов, которые исполнят теракт за деньги. Но я считаю, что таких предателей Украины найдется очень немного», - заключил Попов.

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 26

Ранее член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что взрыв автобуса в Воронеже вызывает много вопросов, которые должны быть заданы проверяющим и транспортной компании.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыУкраинаАвтобусВзрывВоронеж
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