Ветеран «Альфы» допустил участие украинских спецслужб при взрыве в Воронеже
Ветеран «Альфы» Андрей Попов заявил, что взрыв в Воронеже мог произойти на фоне эскалации в Донбассе.
Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что взрыв в Воронеже за деньги могли осуществить «беспринципные предатели Украины», хотя о системности с ее стороны, по его словам, говорить нельзя, потому что это братский народ.
Ранее СМИ сообщили, что причиной взрыва автобуса в Воронеже, который произошел 12 августа 2021 года, могли стать действия украинских диверсантов. Попов подчеркнул, что «непростая работа» по выявлению виновников подобных происшествий обычно ведется очень долго.
«Часто подключают разведку, потому что информация о готовящемся взрыве может находиться и вне страны. Информация о том, что в этом деле могут быть замешены спецслужбы Украины, могла появиться после работы наших служб, а также технической и агентурной разведки. Что касается того, могли ли российский службы «проворонить украинских террористов», то сейчас нет и не будет таких служб, которые могли бы гарантировать отсутствие теракта. Потому что они осуществляются не только, когда террорист приобретает определенные вещества и использует их, тогда его можно выявить, но и из подручных материалов, приобретение которых не вызывает подозрений», - отметил он.
По его мнению, взрыв автобуса действительно могли совершить украинские террористы.
«Существует вероятность того, что такие диверсии происходят в России на фоне эскалации конфликта в Донбассе. Для того, чтобы сделать успешную военную операцию в отношении нас, все факторы, которые приведут к дестабилизации внутри России, конечно, будут способствовать успеху противной стороны. Теракты к этому тоже относятся. Но надо понимать, что Украина – это не какая-то страна, с которой у нас нет дружеских и родственных отношений, а также многолетней совместной истории. Это не может не влиять, даже на уровне исполнителей. Конечно, всегда найдутся люди без принципов, которые исполнят теракт за деньги. Но я считаю, что таких предателей Украины найдется очень немного», - заключил Попов.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что взрыв автобуса в Воронеже вызывает много вопросов, которые должны быть заданы проверяющим и транспортной компании.
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