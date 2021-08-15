Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 26

Таким образом, их количество выросло до 26. В настоящее время в медучреждениях проходят лечение 19 человек.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших. Еще два пассажира скончались в результате происшествия. Напомним, 12 августа в центре Воронежа взорвался автобус. Официальные версии причин трагедии пока не оглашены.

