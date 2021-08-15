Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 26
15 августа 202103:39
Еще трое пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже обратились за медицинской помощью, сообщил департамент здравоохранения региона.
Таким образом, их количество выросло до 26. В настоящее время в медучреждениях проходят лечение 19 человек.
Ранее сообщалось о 22 пострадавших. Еще два пассажира скончались в результате происшествия. Напомним, 12 августа в центре Воронежа взорвался автобус. Официальные версии причин трагедии пока не оглашены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru