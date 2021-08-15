Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 26

Еще трое пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже обратились за медицинской помощью, сообщил департамент здравоохранения региона.

Семьям погибших при взрыве автобуса в Воронеже выплатят по 1 млн рублей

Таким образом, их количество выросло до 26. В настоящее время в медучреждениях проходят лечение 19 человек.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших. Еще два пассажира скончались в результате происшествия. Напомним, 12 августа в центре Воронежа взорвался автобус. Официальные версии причин трагедии пока не оглашены.

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ФОТО: sledcom.ru
ТЕГИ:ВзрывыАвтобус
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