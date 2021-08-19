Власти Воронежа наградили жителей, спасавших людей после взрыва автобуса

Глава Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram заявил, что десять граждан, которые помогали пострадавшим в первые минуты после взрыва в автобусе, были награждены именными губернаторскими часами.

По его словам, люди разных возрастов и профессий в один момент объединились, чтобы помочь в беде другим.

«Это настоящий героизм. Говорю им большое человеческое спасибо. Без вас последствия этого горя могли быть куда более трагичными», - подчеркнул губернатор.

Также Гусев пожелал пострадавшим «как можно скорее пойти на поправку и вернуться к нормальной жизни».

Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа взорвался автобус с пассажирами, погибли два человека, пострадали 26. Официальные версии причин трагедии пока не оглашены.

