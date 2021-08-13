«Кустарщина до добра не доводит». В Госдуме оценили «газовую версию» взрыва в Воронеже
Случившееся вызывает массу вопросов, которые должны быть заданы проверяющим и транспортной компании, считает член думского комитета по транспорту Андрей Колесник.
Одной из версий взрыва автобуса в Воронеже следователи называют утечку газового топлива. Несмотря на то, что транспортное средство работало на дизельном топливе и не использовало газ, несколько СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники сообщили, что газовое оборудование могли установить самостоятельно и незаконно.
Член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал об опасности переделки транспортных средств под газовое топливо.
«Я не скажу, чтобы такое нарушение было распространено. Переоборудовать транспортные средства на газ можно и законно. В советское время газовые двигатели ставили даже таксисты на ГАЗ-24, но был запах газа, были утечки, поэтому от этого отказались. Сейчас пытаются вернуться к газовому оборудованию. Газ, конечно, дешевле стоит, чем любое топливо: дизельное или бензин. В свое время делали машины с комбинированными движками: можно было и на газовом топливе ехать, и на обычном. Но ни в коем случае нельзя это делать самостоятельно. Никаких переделок в каких-то мастерских! Кулибины - это кулибины, но есть определенные законы, и газ - взрывоопасное вещество. Должно быть промышленное производство и промышленная установка. Кустарщина до добра никогда не доводила!» - заявил парламентарий.
Если газовая версия подтвердится, то ответственных за инцидент надо будет искать по всей цепочке - от водителей и выше, считает Колесник.
«Надо смотреть, как устанавливалось оборудование, кто дал разрешение, кем это лицензировалось. Даже когда тебе ставят новый двигатель, ты обязательно проходишь техосмотр. А здесь… Надо понимать, что от этого зависит жизнь пассажиров. Ты не только за себя отвечаешь, а еще и за людей, которых везешь, собственно, выпускающее предприятие на линии все автобусы должны понимать, что происходит. Если эта версия подтвердится, то надо смотреть по всей цепочке – от водителей и выше, кто имел к этому делу: как техосмотр проходился, кто выпускал на линию транспорт. Точную оценку смогут дать только следствие и суд», - отметил депутат.
Собеседник «Радиоточки НСН» рассказал, что такие «кустарные переделки» должны четко пресекаться в соответствии с законом.
«На этот счет должна быть достаточно жестко выстроена законодательная база. Когда такие случаи происходят, тут даже вариантов нет никаких. Однозначно надо запрещать все это дело. Ну как так? Все же понимают, что такое газ. Неправильная эксплуатация или ошибки в проектировании приводят к тому, что и в домах происходят взрывы. Не только у нас, но и во всем мире. Но это опять же результат чьей-то халатности. Просто так ничего не происходит. Массовые проверки могут помочь. Но главное, чтобы это было не по-кампанейски», - подчеркнул член думского комитета по транспорту.
Тем временем, замглавы городского управления транспорта Максим Захаров утверждает, что ПАЗ работал на дизеле и там не было газового оборудования. Компания-перевозчик и водитель автобуса также отвергают «газовую версию».
Автобус ПАЗ взорвался в Воронеже поздно вечером в четверг на автобусной остановке возле крупнейшего торгового центра города «Галерея Чижова». На данный момент известно о смерти двух пассажирок, еще 17 человек доставлены в городские больницы с ранениями разной тяжести.
Место, где произошел взрыв, оцеплено. Сейчас специалисты-взрывотехники ФСБ России и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета проводят изучение материалов, изъятых с места происшествия, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Как сообщили в Следственном комитете, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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