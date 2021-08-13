«Кустарщина до добра не доводит». В Госдуме оценили «газовую версию» взрыва в Воронеже

«Я не скажу, чтобы такое нарушение было распространено. Переоборудовать транспортные средства на газ можно и законно. В советское время газовые двигатели ставили даже таксисты на ГАЗ-24, но был запах газа, были утечки, поэтому от этого отказались. Сейчас пытаются вернуться к газовому оборудованию. Газ, конечно, дешевле стоит, чем любое топливо: дизельное или бензин. В свое время делали машины с комбинированными движками: можно было и на газовом топливе ехать, и на обычном. Но ни в коем случае нельзя это делать самостоятельно. Никаких переделок в каких-то мастерских! Кулибины - это кулибины, но есть определенные законы, и газ - взрывоопасное вещество. Должно быть промышленное производство и промышленная установка. Кустарщина до добра никогда не доводила!» - заявил парламентарий.

Если газовая версия подтвердится, то ответственных за инцидент надо будет искать по всей цепочке - от водителей и выше, считает Колесник.

«Надо смотреть, как устанавливалось оборудование, кто дал разрешение, кем это лицензировалось. Даже когда тебе ставят новый двигатель, ты обязательно проходишь техосмотр. А здесь… Надо понимать, что от этого зависит жизнь пассажиров. Ты не только за себя отвечаешь, а еще и за людей, которых везешь, собственно, выпускающее предприятие на линии все автобусы должны понимать, что происходит. Если эта версия подтвердится, то надо смотреть по всей цепочке – от водителей и выше, кто имел к этому делу: как техосмотр проходился, кто выпускал на линию транспорт. Точную оценку смогут дать только следствие и суд», - отметил депутат.

Собеседник «Радиоточки НСН» рассказал, что такие «кустарные переделки» должны четко пресекаться в соответствии с законом.

«На этот счет должна быть достаточно жестко выстроена законодательная база. Когда такие случаи происходят, тут даже вариантов нет никаких. Однозначно надо запрещать все это дело. Ну как так? Все же понимают, что такое газ. Неправильная эксплуатация или ошибки в проектировании приводят к тому, что и в домах происходят взрывы. Не только у нас, но и во всем мире. Но это опять же результат чьей-то халатности. Просто так ничего не происходит. Массовые проверки могут помочь. Но главное, чтобы это было не по-кампанейски», - подчеркнул член думского комитета по транспорту.

Тем временем, замглавы городского управления транспорта Максим Захаров утверждает, что ПАЗ работал на дизеле и там не было газового оборудования. Компания-перевозчик и водитель автобуса также отвергают «газовую версию».