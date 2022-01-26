Источник: Причиной взрыва в воронежском автобусе могла быть украинская диверсия

Взрыв в воронежском автобусе в августе прошлого года могли произвести украинские диверсанты. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что установлены подозреваемые. Они въехали в РФ и выехали из страны по иностранным паспортам. Как сообщает источник, взрыв был произведен с целью дестабилизации обстановки в регионе.

По данным источника, версии взрыва газа и конфликт между компаниями-перевозчиками больше не рассматриваются.

Взрыв в пассажирском автобусе произошел вечером 12 августа в центре Воронежа. В результате погибли два человека, пострадали 26.