Источник: Причиной взрыва в воронежском автобусе могла быть украинская диверсия
Взрыв в воронежском автобусе в августе прошлого года могли произвести украинские диверсанты. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник.
Отмечается, что установлены подозреваемые. Они въехали в РФ и выехали из страны по иностранным паспортам. Как сообщает источник, взрыв был произведен с целью дестабилизации обстановки в регионе.
По данным источника, версии взрыва газа и конфликт между компаниями-перевозчиками больше не рассматриваются.
Взрыв в пассажирском автобусе произошел вечером 12 августа в центре Воронежа. В результате погибли два человека, пострадали 26.
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