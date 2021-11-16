«Бесплатно пожизненное»: Адвокат рассказал, что грозит «казанскому стрелку» Галявиеву
Суд больше не будет рассматривать вариант с лечением Галявиева, а его отказ от адвоката – это желание сэкономить деньги родственников, сказал НСН Денис Широков.
Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии, может быть приговорен к пожизненному заключению, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Денис Широков.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Галявиева признали вменяемым. Это установила психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге.
«Теперь его ждет уголовное наказание. Вариант с его лечением больше не будет рассматриваться судом. Будет приниматься решение, исходя из санкций статьи. При этом частью 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено, в том числе, и пожизненное лишение свободы. Вполне возможно, суд назначит ему такое наказание, возможно и лишение свободы на определенный срок. Это будет зависеть от всевозможных смягчающих или отягчающих обстоятельств и от действий обвиняемого», - сказал Широков.
Кроме того, стало известно, что Галявиев отказался от нанятых для него адвокатов, и теперь его будет защищать «защитник по назначению».
«Такое бывает, но не часто. Это может быть связано с тем, что человек понимает, что в любом случае он понесет наказание, возможно, максимальное. Он понимает, что какая-либо платная защита не имеет никакого смысла, это просто трата денег. Видимо, исходя из этих мотивов, он пользуется назначенным государством адвокатом, чтобы не тратить деньги родственников», - сказал в этой связи собеседник «Радиоточки НСН».
19-летний Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175 утром 11 мая. В результате погибли девять человек, в том числе семь учеников восьмого класса. Еще более 20 человек были ранены. Галявиеву предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц. Он полностью признал вину и признался, что расстрелял детей из-за ненависти.
В июле сообщалось, что эксперты центра имени Сербского признали Галявиева невменяемым, Однако в Следственном комитете опровергли эти данные. Сам обвиняемый говорил, что предпочел бы пожизненный срок в тюрьме лечению в клинике, поскольку не хочет «стать овощем».
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