«Бесплатно пожизненное»: Адвокат рассказал, что грозит «казанскому стрелку» Галявиеву

«Теперь его ждет уголовное наказание. Вариант с его лечением больше не будет рассматриваться судом. Будет приниматься решение, исходя из санкций статьи. При этом частью 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено, в том числе, и пожизненное лишение свободы. Вполне возможно, суд назначит ему такое наказание, возможно и лишение свободы на определенный срок. Это будет зависеть от всевозможных смягчающих или отягчающих обстоятельств и от действий обвиняемого», - сказал Широков.

Кроме того, стало известно, что Галявиев отказался от нанятых для него адвокатов, и теперь его будет защищать «защитник по назначению».

«Такое бывает, но не часто. Это может быть связано с тем, что человек понимает, что в любом случае он понесет наказание, возможно, максимальное. Он понимает, что какая-либо платная защита не имеет никакого смысла, это просто трата денег. Видимо, исходя из этих мотивов, он пользуется назначенным государством адвокатом, чтобы не тратить деньги родственников», - сказал в этой связи собеседник «Радиоточки НСН».