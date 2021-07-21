Поход в один конец? Что ждёт «невменяемого» убийцу детей из Казани

Убившего девять человек, в том числе семерых детей в казанской гимназии 19-летнего Ильназа Галявиева признали невменяемым, сообщила газета Общественной наблюдательной комиссии. Позже Следственный комитет эту информацию опроверг: психолого-психиатрическая экспертиза продолжается. Возомнившего себя богом и явно ненавидящего окружающих молодого человека пока перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 в Москве.

Трагедии в Казани можно было бы избежать, если бы Галявиев не побоялся обратиться за психиатрической помощью, заявил НСН врач-психиатр, ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин.

«Казанский стрелок ведь боялся обращаться за психиатрической помощью. Может быть, обратился бы, и все обернулось бы совершенно иначе. Нельзя одним надзором и жесткими профилактическими административными мерами решать проблему психического здоровья, в том числе и действий лиц, страдающих психическими расстройствами. Мы должны людей привлекать в психиатрию, объяснить им, что ничего плохого не будет. «Приходите, лечитесь, вам окажут помощь». И сопровождение, конечно, должно быть не полицейское, а врачебное. Любой контроль и надзор должен быть соразмерным возможному риску. Сам факт, что человек обращается за психиатрической помощью, не должен быть поводом для его дискриминации», - отметил Пережогин.

В свою очередь, адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры» в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что практика показывает, что убийство двух и более лиц зачастую совершается тяжело больным человеком, который может провести в специализированном учреждении остаток жизни.