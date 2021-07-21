Поход в один конец? Что ждёт «невменяемого» убийцу детей из Казани
Шанс выйти на свободу после лечения в психиатрическом учреждении есть, однако на практике обвиняемые оттуда не выходят, заявил «Радиоточке НСН» юрист Денис Широков.
Убившего девять человек, в том числе семерых детей в казанской гимназии 19-летнего Ильназа Галявиева признали невменяемым, сообщила газета Общественной наблюдательной комиссии. Позже Следственный комитет эту информацию опроверг: психолого-психиатрическая экспертиза продолжается. Возомнившего себя богом и явно ненавидящего окружающих молодого человека пока перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 в Москве.
Трагедии в Казани можно было бы избежать, если бы Галявиев не побоялся обратиться за психиатрической помощью, заявил НСН врач-психиатр, ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин.
«Казанский стрелок ведь боялся обращаться за психиатрической помощью. Может быть, обратился бы, и все обернулось бы совершенно иначе. Нельзя одним надзором и жесткими профилактическими административными мерами решать проблему психического здоровья, в том числе и действий лиц, страдающих психическими расстройствами. Мы должны людей привлекать в психиатрию, объяснить им, что ничего плохого не будет. «Приходите, лечитесь, вам окажут помощь». И сопровождение, конечно, должно быть не полицейское, а врачебное. Любой контроль и надзор должен быть соразмерным возможному риску. Сам факт, что человек обращается за психиатрической помощью, не должен быть поводом для его дискриминации», - отметил Пережогин.
В свою очередь, адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры» в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что практика показывает, что убийство двух и более лиц зачастую совершается тяжело больным человеком, который может провести в специализированном учреждении остаток жизни.
«Если обвиняемое лицо признается врачами невменяемым, то врачами назначаются медицинские меры принудительного характера. Тип учреждения и, скажем так, режим – амбулаторный, специальный, общий – также определяют врачи. Психическое заболевание - это такое же заболевание, как и любое другое. Поэтому именно врачи определяют, в каких условиях человека нужно лечить. Обычно люди, которые идут на такие действия, как убийство одного или нескольких лиц, достаточно серьезно больны. По практике им чаще всего назначаются закрытые медицинские учреждения специализированного типа, в которых они проводят очень долгое время, а иногда и остаток жизни, поскольку состояния настолько тяжелые, что выйти из них они не могут. К сожалению, мировая медицина еще не научилась так хорошо лечить психические заболевания. Это обычно поход в один конец», - заметил Широков.
При этом юрист отметил, что шансы выйти из лечебного учреждения есть всегда, все зависит от решения специальной комиссии и, разумеется, течения болезни, которое трудно предсказать.
«В целом все зависит от комиссии врачей, которая раз в полгода определяет состояние человека. В случае наступления ремиссии, выхода из кризиса человек может покинуть лечебное заведение, если так посчитает комиссия, и продолжать наблюдение по месту жительства. Далее человек состоит на учете и его постоянно проверяют и контролируют, оценивают его состояние. Как это на деле происходит, сказать сложно. Зависит от места, где он состоит на учете», - рассказал он.
Врач уверен, что именно распространение и продвижение психиатрической помощи среди населения поможет предотвратить ряд преступлений, которые совершаются нездоровыми людьми.
У 19-летнего Ильназа Галявиева, который расстрелял учителей и детей в школе, была шизофрения. Такой предположительный диагноз назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, криминолог Юрий Антонян.
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