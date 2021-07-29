«Казанский стрелок» попросил не отправлять его на лечение
Убивший девять человек в казанской школе Ильназ Галявиев попросил не отправлять его на принудительное лечение из-за страха мести, сообщил «Московский комсомолец».
По словам преступника, он боится возможной мести. Галявиев добавил, что предпочел бы пожизненный срок в тюрьме лечению в клинике, потому что не хочет «стать овощем». Он также рассказал, что в СИЗО ему дают «какие-то препараты».
19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию №175 в Казань утром 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли девять человек, еще более трех десятков граждан пострадали. Большинство из них — дети.
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