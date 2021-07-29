«Казанский стрелок» попросил не отправлять его на лечение

Убивший девять человек в казанской школе Ильназ Галявиев попросил не отправлять его на принудительное лечение из-за страха мести, сообщил «Московский комсомолец».

Юрист назвал последствия возможного признания Галявиева невменяемым

По словам преступника, он боится возможной мести. Галявиев добавил, что предпочел бы пожизненный срок в тюрьме лечению в клинике, потому что не хочет «стать овощем». Он также рассказал, что в СИЗО ему дают «какие-то препараты».

19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию №175 в Казань утром 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли девять человек, еще более трех десятков граждан пострадали. Большинство из них — дети.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ТерактШколаКазань
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры