«Казанский стрелок» попросил не отправлять его на лечение

По словам преступника, он боится возможной мести. Галявиев добавил, что предпочел бы пожизненный срок в тюрьме лечению в клинике, потому что не хочет «стать овощем». Он также рассказал, что в СИЗО ему дают «какие-то препараты».

19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию №175 в Казань утром 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли девять человек, еще более трех десятков граждан пострадали. Большинство из них — дети.

