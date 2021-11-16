СМИ: Казанского стрелка Галявиева признали вменяемым

По данным издания, экспертизу стрелку проводили в психиатрической больнице № 6 Санкт-Петербурга. По данным специалистов, напавший на школу осознавал свои действия во время подготовки и атаки. Уголовное дело в отношении казанского стрелка может быть передано на рассмотрение в суд в декабре.

В июле стало известно, что эксперты центра имени Сербского признали 19-летнего Галявиева невменяемым, напоминает Ura.ru. Однако позже в Следственном комитете опровергли эти данные.

Галявиев 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В результате нападения погибли девять человек, более трех десятков пострадали. По словам Галявиева, стрельбу он устроил от ненависти. По решению суда Галявиев пробудет под стражей до 11 января 2022 года, пишет РИА ФАН.

