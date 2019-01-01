«МАК расследует сам себя». Пилот о нарушениях в работе комиссии по катастрофе SSJ-100

«То, что заявил МАК, можно было со стопроцентной достоверностью сказать в день катастрофы. Для нас, профессионалов, было сразу понятно, что самолёт начал разрушаться из-за грубой посадки. Можно было тогда и не расследовать... МАК уже объявил, что виноват экипаж. Это, кстати, самый лёгкий путь расследования. Экипаж обвиняют и все аплодируют этому. И больше всех аплодируют истинные виновники катастрофы. А почему экипаж это сделал, вот в чём должна разобраться комиссия. А всё дело в последствиях работы системы, в которой он находится. Как его тренировали, почему он отвык вручную пилотировать самолёт? Вот с чем должна разбираться комиссия. Всё дело в нюансах, в авиации мелочей не бывает», — заявил Смирнов.

Главная претензия к расследованию, по мнению эксперта, заключается в том, что в него вовлечена заинтересованная сторона — МАК. А это является грубым нарушением всех норм и правил в авиации, подчеркнул пилот.

«По всем международным авиационным правилам и нашим федеральным не допускаются к расследованию те организации, которые сертифицировали этот самолёт. А у нас Sukhoi Superjet 100 сертифицировал МАК! И он сам себя сейчас расследует, как главное действующее лицо комиссии. Даже генпрокурор два дня назад обозначил эти проблемы [авиации]. Но он не сказал, почему явное нарушение законов, и МАК включён в состав комиссии по расследованию? То ли он не в курсе дела, то ли не знаю», — посетовал Смирнов.