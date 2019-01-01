В профсоюзе летчиков недовольны заявлениями МАК о виновных в трагедии SSJ-100

В компании «Аэрофлот» призвали не делать преждевременных выводов о причинах катастрофы Sukhoi Superjet 100 до публикации официальных итогов расследования комиссии. Ранее эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимир Кофман в комментарии ТАСС заявил, что, по его мнению, трагедия произошла «из-за грубых приземлений». Кроме того, 29 мая Росавиация опубликовала официальное заключение, в котором говорится, что сгоревший в аэропорту Шереметьево самолет был в идеальном техническом состоянии, а приоритетной версией произошедшего считается «человеческий фактор».

Вице-президент профсоюза лётного состава России Олег Приходько в интервью НСН посетовал, что «человеческий фактор» называется причиной большинства авиакатастроф, происходящих в России, однако, по его мнению, это в корне неправильный подход. Обвинить летчика – проще всего, считает Приходько, а вот устранить причины, которые мешают пилоту выполнять свою работу, уже сложнее.

«То, что у нас понимают под фразой «человеческий фактор» - в корне неправильно. В мире систему полностью поменяли. Пытались из летчика сделать суперчеловека, чтобы он мог справиться со всем – не получается. И самолет, и документы, и организация полетов – это все человеческий фактор. 20 лет назад во всем мире поменяли подход к летчику. Им перестали предъявлять непомерные требования, а ввели понятие «организационный фактор». Вот главная причина – это организационный фактор. Летчика всегда можно обвинить. Особенно когда десять проблем сходятся в одну точку вместе, и у тебя остается две секунды на принятие решения. В стрессовой ситуации в момент отказа аппаратуры и техники попробуй совладай с собой и выведи самолет без происшествий, соверши посадку, довези пассажиров... Это почти невозможно сделать. Но важно, чтобы не было тех десяти причин. Вот их надо устранять. Нельзя ставить пилота в такую ситуацию, в которой он не справится, где это выше его возможностей», - заявил он.