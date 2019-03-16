Экспертиза ДНК погибших в Эфиопии займет полгода

Экспертиза ДНК погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии займет около полугода.

По данным западных СМИ, руководство компании Ethiopian Airlines сообщило, что через две недели семьи погибших смогут получить свидетельства о смерти их погибших родственников, но для опознания жертв крушения самолета потребуется больше времени. Результаты ДНК-экспертизы станут известны в течение полугода.

Уточняется, что французские специалисты продолжают изучение "черных ящиков" с борта разбившегося самолета Boeing 737 MAX 8. В начале недели фрасти Эфиопии обратились к ним с просьбой помочь в расшифровке и изучении записей с бортовых самописцев с целью установить причины авиакатастрофы. «Черные ящики» с авиалайнера доставили во Францию в четверг.

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Он потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. В результате Авиакатастрофы погибли 157 человек, в том числе трое граждан России.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН рассказал,можно ли говорить о полной ненадежности Boeing 737 MAX, и как исправить слабые стороны лайнера.