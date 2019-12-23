Глава Boeing покинул свой пост

В релизе корпорации отмечается, что исполнять обязанности Мюденбурга будет финансовый директор Грег Смит, а с 13 января 2020 года Boeing возглавит действующий председатель совета директоров Дэйв Кэлхун. Коллеги Кэлхуна отмечают богатый опыт работы в отрасли.

Смена главы компании произошла в непростые для Boeing времена. В релизе есть отсылка к проблемам с Boeing 737 МАХ: перед новым руководством будет стоять задача по «безопасному возвращению» к полетам на этих воздушных судах.

Самолеты Boeing 737 МАХ не выходят в рейсы с марта 2019 года. Полеты были приостановлены после двух авиакатастроф – в Индонезии осенью 2018 года и в Эфиопии в начале 2019 года. Они унесли 346 человеческих жизней.

