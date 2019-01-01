Авиаконструктор назвал главную проблему SSJ-100

Главной проблемой самолета Sukhoi Superjet 100 является плохое снабжение запчастями, заявил на пресс-конференции НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.

«Все, что происходило с “Суперджетом” до сих пор, отчасти не связано с самолетом или его техническим состоянием. Дело в том, что самолет новый, вышел на линию неполных 8 лет. У него было достаточно много детских болезней, они в той или иной степени были решены. Дальше возникают вопросы, которые связаны с тем, что до сих пор не смогли организовать нормальное обслуживание, сервис, снабжение запчастями. Это не головная боль пассажиров, а проблема компании, которая эксплуатирует, потому что самолет, который стоит на земле, приносит убытки, а тот, который летает, приносит прибыль. А налет у “Суперджетов” был 3-3,5 часов в сутки самый малый. Это проблема плохого снабжения запчастями, сервиса и так далее», — рассказал авиаконструктор.

Вадим Лукашевич добавил, что для наиболее быстрого прохождения самолетом SSJ-100 процедуры международной сертификации было принято решение о максимальном использовании зарубежных комплектующих.

Напомним, 5 мая авиалайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, сгорел после экстренной посадки. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. СК РФ рассматривает в качестве основных причин катастрофы недостаточную квалификацию пилотов «Аэрофлота», диспетчеров, проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолёта.

