Палаточный лагерь назвали лучшей формой отдыха для детей

Меньше 10% российских детей отдыхают летом в загородных оздоровительных лагерях. Остальные – в городских. Как заявил во время пресс-конференции в НСН соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при правительстве РФ Сергей Минделевич, с каждый годом все больше загородных детских летних оздоровительных учреждений закрываются.

«У нас большая часть детей отдыхает в городе. По моим неофициальным подсчетам, меньше 10% детей отдыхает за городом, в природных условиях. Можно ли оздоровить ребенка в городских условиях? И Путин, и Медведев говорили о том, что в городских лагерях не происходит оздоровления. Там происходит только присмотр за ребенком. Они признавали это. Нам нужно создавать как можно больше загородных лагерей. А поскольку этот дорогой процесс, у нас загородные лагеря закрываются. С каждый годом их становится все меньше, а городских больше. Хотя палаточные лагеря достаточно дешевые», - сказал эксперт по детскому отдыху.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева сообщила на встрече с президентом Владимиром Путиным, что в 2019 году в российские детские лагеря отдыха отправятся почти 6 млн детей.

