Хабаровский губернатор: Пострадавшие при пожаре в палаточном лагере дети в коме
Дети, которые пострадали при пожаре в палаточном лагере на территории хабаровского горнолыжного курорта «Холдоми», находятся в состоянии комы. Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал, передает RT.
Губернатор уточнил, что речь идет о троих несовершеннолетних. Еще один ребенок госпитализирован с отравлением продуктами горения.
В свою очередь Газета.ру сообщает, что пострадавшие есть и среди взрослых – за медицинской помощью обратились пять человек.
Напомним, что в результате трагедии погибла девочка. Позднее СМИ сообщили о смерти еще одного ребенка, однако в краевой администрации эту информацию опровергли.
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