Хабаровский губернатор: Пострадавшие при пожаре в палаточном лагере дети в коме

Дети, которые пострадали при пожаре в палаточном лагере на территории хабаровского горнолыжного курорта «Холдоми», находятся в состоянии комы. Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал, передает RT.

Губернатор уточнил, что речь идет о троих несовершеннолетних. Еще один ребенок госпитализирован с отравлением продуктами горения.