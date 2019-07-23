Происшествия

Хабаровский губернатор: Пострадавшие при пожаре в палаточном лагере дети в коме

23 июля08:34

Дети, которые пострадали при пожаре в палаточном лагере на территории хабаровского горнолыжного курорта «Холдоми», находятся в состоянии комы. Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал, передает RT.

Губернатор уточнил, что речь идет о троих несовершеннолетних. Еще один ребенок госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Новости за ночь: Возбуждено уголовное дело о пожаре в детском лагере

В свою очередь Газета.ру сообщает, что пострадавшие есть и среди взрослых – за медицинской помощью обратились пять человек.

Напомним, что в результате трагедии погибла девочка. Позднее СМИ сообщили о смерти еще одного ребенка, однако в краевой администрации эту информацию опровергли.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//МЧС РФ
ТЕГИ:Хабаровский КрайПожарыДети