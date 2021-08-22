Дядя убитой в Тюмени девочки умер после падения около стихийного мемориала
Сестра Насти Муравьевой, тело которой обнаружено 19 августа на Лесобазе в Тюмени, заявила о гибели их сороколетнего дяди.
Мужчина споткнулся около стихийного мемориала, который жители Тюмени организовали в память погибшей 9-летней девочки. В результате полученных травм он скончался в больнице.
«Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом», – рассказала девушка изданию 72.RU.
Настя Муравьева пропала 30 июня. Труп ребенка обнаружили в кустах возле автозаправки на Лесобазе 19 август. На теле остались следы насилия и удушения. В связи с исчезновением ребенка возбуждено два уголовных дела - по статьям «Убийство» и «Халатность», напоминает Газета.ru.
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