В России вновь похитили школьницу, убив ее родственников

Житель города Тайшет в Иркутской области задержан по подозрению в похищении школьницы и убийстве ее дяди и бабушки, сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в МВД, в полицию позвонила жительница Тайшета, дочери которой пришло смс с просьбой о помощи от подруги. Девочка написала, что ее удерживает в доме незнакомый мужчина. Полицейским удалось хитростью пробраться в дом, задержать неоднократно судимого 45-летнего мужчину и освободить семиклассницу.

Прибывшие на место оперативники нашли в подвале сарая тела убитых бабушки и дяди ребенка. В двойном убийстве подозревают похитителя.

Похожий случай произошел в конце июня на Алтае. 40-летний мужчина похитил 12-летнюю девочку, два дня удерживал ее в подвале своего дома, а потом отпустил и сбежал.

Накануне подозреваемого удалось задержать, а в пятницу житель Бийского района признался в похищении ребенка.

