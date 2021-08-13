В России вновь похитили школьницу, убив ее родственников
Житель города Тайшет в Иркутской области задержан по подозрению в похищении школьницы и убийстве ее дяди и бабушки, сообщает РИА Новости.
Как сообщили агентству в МВД, в полицию позвонила жительница Тайшета, дочери которой пришло смс с просьбой о помощи от подруги. Девочка написала, что ее удерживает в доме незнакомый мужчина. Полицейским удалось хитростью пробраться в дом, задержать неоднократно судимого 45-летнего мужчину и освободить семиклассницу.
Прибывшие на место оперативники нашли в подвале сарая тела убитых бабушки и дяди ребенка. В двойном убийстве подозревают похитителя.
Похожий случай произошел в конце июня на Алтае. 40-летний мужчина похитил 12-летнюю девочку, два дня удерживал ее в подвале своего дома, а потом отпустил и сбежал.
Накануне подозреваемого удалось задержать, а в пятницу житель Бийского района признался в похищении ребенка.
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