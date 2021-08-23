СМИ: Делом об убийстве школьницы в Тюмени занялся лучший «охотник на маньяков»
Подполковник Евгений Карчевский, один из лучших в России «охотников на маньяков», подключился к расследованию дела об убийстве школьницы Насти Муравьевой в Тюмени. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, Карчевский прибыл в Тюмень еще 6 августа. Отмечается, что подполковник, который трудится в центральном аппарате Следственного комитета России — один из лучших специалистов по серийным убийцам в стране. Карчевскому удалось поймать причастного к 84 убийствам «ангарского маньяка» Михаила Попкова и преступника из Тулуна Павла Шувалова, на счету которого, по версии следователей, 24 жертвы.
Ранее о работе Карчевского на месте обнаружения тела тюменской школьницы сообщило Ura.ru. Как отметил корреспондент агентства, «лишнего внимания к нему не привлечено, но личность известная, мы его узнали».
Напомним, 30 июня восьмилетняя Настя Муравьева ушла на прогулку из дома на улице Судостроителей в Тюмени и не вернулась. Тело ребенка со следами насилия и удушения обнаружили 19 августа в кустах возле автозаправки в районе Лесобаза. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве, в также о халатности в отношении органов системы профилактики. По подозрению в причастности к гибели школьницы задержали 39-летнего местного жителя, проживавшего по соседству с семьей убитого ребенка, отмечает телеканал «360».
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