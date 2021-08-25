ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного мужчины к убийству девочки в Тюмени

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции установили личность и задержали 40-летнего уроженца города Сургута, который подозревается в убийстве восьмилетней жительницы Тюмени Насти Муравьевой, сообщает пресс-служба министерства.

По её словам, в результате проведённой экспертизы было установлено совпадение ДНК задержанного с образцами, которые были изъяты на теле убитой девочки.

Также Волк отметила, что тело несовершеннолетней обнаружили в картонной коробке из-под бытовой техники, завернутым в полиэтилен и кусок половика. Оперативники выяснили, что технику передали в расположенный неподалеку мебельный цех, а в квартире одного из работников цеха обнаружили тот самый половик, от которого и был отрезан кусок, после чего мужчину задержали.

«Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступления», - добавила официальный представитель.



Ранее Telegram-канал «Тюмень №1» сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве Насти Муравьевой мужчина сознался в преступлении.

Девочка пропала 30 июня 2021 года, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа в 2,5 километрах от её дома - у озера Оброчное, сообщает Ura.ru. Было возбуждённо уголовное дело по статье «убийство малолетнего», по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина его передали в центральный аппарат ведомства.

